Черноморский флот более 180 раз ударил «Калибрами» по объектам ВСУ
Корабли ЧФ с начала СВО нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам ВСУ
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Достичь высоких результатов при выполнении задач СВО помогает высокоточное оружие большой дальности.
Фрегаты, корабли и подводные лодки Черноморского флота РФ с начала специальной военной операции (СВО) нанесли удары при помощи ракетных комплексов «Калибр» по более чем 180 объектам киевского режима, рассказал командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.
В интервью газете «Красная звезда» он уточнил, что основными целями были радиолокационные станции систем противовоздушной обороны (ПВО), пункты временной дислокации боевиков, склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции.
Между тем Соколов ответил, что в основном военные применяют высокоточное оружие большой дальности, а на берегу активно используются ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и «Бал». Все это помогает достичь высоких результатов при выполнении задач СВО.
Президент РФ Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин, главы освобожденных от националистов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ по результатам референдумов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве пожаловались на неуязвимость российских крылатых ракет Х-22.
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