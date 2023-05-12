Черноморский флот более 180 раз ударил «Калибрами» по объектам ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42

Корабли ЧФ с начала СВО нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам ВСУ

Черноморский флот более 180 раз ударил «Калибрами» по объектам ВСУ

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Достичь высоких результатов при выполнении задач СВО помогает высокоточное оружие большой дальности.

Фрегаты, корабли и подводные лодки Черноморского флота РФ с начала специальной военной операции (СВО) нанесли удары при помощи ракетных комплексов «Калибр» по более чем 180 объектам киевского режима, рассказал командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.

В интервью газете «Красная звезда» он уточнил, что основными целями были радиолокационные станции систем противовоздушной обороны (ПВО), пункты временной дислокации боевиков, склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции.

Между тем Соколов ответил, что в основном военные применяют высокоточное оружие большой дальности, а на берегу активно используются ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и «Бал». Все это помогает достичь высоких результатов при выполнении задач СВО.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин, главы освобожденных от националистов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали договоры о вхождении этих регионов в состав РФ по результатам референдумов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве пожаловались на неуязвимость российских крылатых ракет Х-22.

Тема:
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