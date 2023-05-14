Вооруженные силы РФ продолжают разбивать противника на разных направлениях.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Российские артиллеристы ликвидировали самоходную советскую гаубицу «Акация» из арсенала ВСУ в районе населенного пункта Суханово, сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах. Уточняется, что украинская техника была уничтожена на херсонском направлении вместе с экипажем из пяти человек и полным боекомплектом.
Также стало известно, что ВС РФ нанесли удар по минометному расчету 120-миллиметрового калибра украинских нацистов в районе населенного пункта Токаревка под Харьковом. В результате атаки ущерб был нанесен не только установке, но и живой силе противника — двое боевиков были ранены, шесть погибли от полученных травм.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовые отряды РФ освободили квартал на северо-западе Артемовска.
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