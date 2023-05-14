Минобороны РФ: в зоне СВО героически погиб полковник Евгений Бровко

Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко героически погиб при отражении атаки ВСУ в Артемовске. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

Офицер руководил действиями личного состава в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики.

"В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", - говорится в сообщении Минобороны.

Всего на направлении Соледара и Артемовска общие потери ВСУ за сутки составили более 400 солдат убитыми и ранеными, а также 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.