Политолог раскрыл неожиданную цель европейского турне Зеленского

Асафов отмечает, что Зеленский хочет вернуть в информационное поле украинскую повестку, которая потихоньку начинает затухать.

Президент Украины Владимир Зелинский посетил ряд европейских лидеров, чтобы напомнить о себе и не дать спецпредставителю КНР по делам Евразии Ли Хуэю продвинуть идею переговоров. Об этом заявил в разговоре URA.RU политолог Александр Асафов.

Известно, что китайский представитель собирается посетить несколько стран и поговорить исключительно на миротворческие темы.

«Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова. Чтобы никто не начал обсуждать переговоры. Это тоже одна из целей», — сказал Александр Асафов.

По его словам, Зеленский преследует несколько главных целей и задач. Самые важные в том, что он хочет вернуть в информационное поле украинскую повестку, которая потихоньку начинает затухать.

Европейское турне украинского лидера предполагает подготовку информационного пространства, чтобы максимально результативно провести саммит G7. Объезд мировых лидеров подразумевает получение премий, стандартное выклянчивание денег и оружия. Эксперт считает, что закончится обход после того, как президент Украины посетит Великобританию.

Ранее политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru объяснил, зачем Зеленский на самом деле встречался с Сунаком.