«Непростая ситуация»: российские силы получили подкрепление в Артемовске

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Пушилин: ВС РФ перебросили подкрепление в Артемовск

«Непростая ситуация»: российские силы получили подкрепление в Артемовске

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация

В городе остается все меньше высоток под контролем ВСУ.

Сейчас сохраняется очень напряженная ситуация в Артемовске. Об этом сообщает врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире одного из федеральных телеканалов.

По его словам, армия России продолжает движение: под их контролем уже несколько укрепрайонов армии Украины на авдеевском направлении. Сейчас ВС РФ продвигаются в сторону поселка Первомайское.

«На флангах непростая ситуация, там близко, наверное, к самым активным действиям противника. Для Украины вообще Артемовск стал самой большой проблемой, и, конечно, они кинули туда достаточно серьезные резервы», — заявил Пушилин.

Он добавил, что в Артемовске остается все меньше высоток, которые бы контролировались Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Бои в Артемовске продолжаются до сих пор. Украинские националисты боятся российских танков, боевики ВСУ буквально в ужасе, потому что эти танки постоянно обстреливают их.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Буран» под Артемовском.

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