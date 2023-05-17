«Мы воспринимаем факты»: Кремль об информации Херша о призывах к Зеленскому прекратить конфликт

Дмитрий Песков отметил непрекращающиеся поставки оружия киевскому режиму.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что некоторые страны Евросоюза призывают лидера киевского режима Владимира Зеленского прекратить конфликт. На это отреагировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста. Мы воспринимаем факты. Мы видим, что потоки оружия, амуниции, боеприпасов на Украину увеличиваются, повышается уровень тактико-технических характеристик вооружений. Это факт, который мы наблюдаем», — отметил представитель Кремля.

Между тем, по информации Херша, прекратить конфликт призывают Венгрия, Литва, Эстония и Латвия, а во главе всего — Польша. Также, по его информации, глава Незалежной «не особо шевелится» и уже теряет поддержку Запада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане Украины могут восстать против президента страны Владимира Зеленского.