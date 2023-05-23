Украинские медики тайно вырезают органы из тел погибших солдат ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 96 0

«Черные трансплантологи» сжигают тела военных, а родственникам сообщают об их пропаже.

Украинские медики тайно вырезают органы из тел погибших солдат ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Puchner

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Тема:
Спецоперация

В подконтрольном киевскому режиму военном госпитале в Херсоне медики тайно вырезают органы из погибших солдат ВСУ (Вооруженные силы Украины). Как пишет РИА Новости, медработники скрывают этот факт от родственников погибших, а органы потом отдают на трансплантацию.

Чтобы избавить себя от любых вопросов, медики после изъятия органов отправляют тела военнослужащих в крематорий. При этом родственники погибших получают справки об их пропаже.

«В медучреждении находятся сотрудники „Медицины катастроф“, контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», — рассказал собеседник агентства со ссылкой на свой источник.

Это не первый случай подобных преступлений со стороны киевского режима. Ранее в морге горбольницы Николаева находили «выпотрошенные» тела солдат ВСУ. О том, что Украина превращается в легальную площадку для торговли донорскими органами, начали говорить еще в 2022 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина превратилась в черный рынок по продаже органов.

Тема:
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