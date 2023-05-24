«Большие клубы дыма»: в Белгороде с БПЛА сбросили взрывное устройство на дорогу

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16 0

Гладков сообщил о падении взрывного устройства с БПЛА на дорогу в Белгороде

«Большие клубы дыма»: в Белгороде с БПЛА сбросили взрывное устройство на дорогу

Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На автомобильную дорогу Белгорода было сброшено взрывное устройство с беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — заявил губернатор.

Водитель пострадавшей от БПЛА машины сказал, что находится в шоковом состоянии. По его словам, он услышал взрыв и больше ничего не помнит.

В том числе 5-tv.ru удалось пообщаться со свидетелем происшествия по имени Владимир. Он был дома, когда услышал хлопок и сразу стал наблюдать за происходящим из окна квартиры.

«Находился на кухне. Был очень сильный взрыв, зазвенели окна, я смотрел, думал — треснули. Нет. Окна целы. Посмотрел в окно и увидел большие клубы дыма, возле нашего дома. Я думал, что взрывы прям возле нашего дома. Но спустя несколько минут я посмотрел с балкона. Здесь все оцеплено, уже были спецмашины <…> Это был один хлопок, очень сильный», — отметил очевидец.

По его словам, место взрыва - достаточно оживленное. Неподалеку от него расположен вокзал, днем много горожан направляются в его сторону. Помимо этого, дорога представляет собой широкий транспортный узел для въезда в центральную часть Белгорода.

На проезжую часть в Белгороде с беспилотника было сброшено взрывное устройство На проезжую часть в Белгороде с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Telegram / vvgladkov

Позже Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Пока информации о пострадавших не сообщалось.

Накануне стало известно о проникновении украинской диверсионной группы в Грайворонский район Белгородской области. Для ее ликвидации в регионе объявили контртеррористическую операцию (КТО). Диверсанты обстреливали территории, в результате чего пострадало несколько мирных граждан.

В ходе объявленной КТО войска Западного военного округа заблокировали и разгромили подразделения националистов Украины. В итоге ликвидированы 70 террористов, четыре вражеские бронемашины и пять пикапов. Оставшиеся боевики были отброшены назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев перешел к террористическим методам после поражения в Артемовске.

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