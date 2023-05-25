Минобороны: потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили 270 боевиков
Каких еще успехов достигла российская армия в зоне СВО?
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
За прошедшие сутки на донецком направлении было уничтожено до 270 украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также он добавил, что истреблены три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
«Уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ступочка и Авдеевка Донецкой народной республики», — сказал Конашенков.
Российская спецоперация по защите Донбасса по решению Владимира Путина продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Донецкой и Луганской народных республиках.
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