Посадившего Су-25 после попадания из ПЗРК летчика наградили орденом Мужества

Российского летчика, который смог долететь до аэродрома на штурмовике Су-25 после попадания по самолету ракетой из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), представили к награде. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества», — говорится в публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там же уточнили, что подвиг совершил командир звена авиационной эскадрильи Су-25. Его подбили, когда пилот возвращался на аэродром после успешного выполнения боевой задачи.

Немногим ранее 5-tv.ru также сообщал, что к наградам представили российских военнослужащих, которые отразили атаку катеров на корабль Черноморского флота «Иван Хурс».