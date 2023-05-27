Посадившего Су-25 после попадания из ПЗРК летчика наградили орденом Мужества

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Игорь Рязов
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Пилоту штурмового самолета удалось вернуться на аэродром, несмотря на полученные машиной повреждения.

Посадившего Су-25 после попадания из ПЗРК летчика наградили орденом Мужества

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российского летчика, который смог долететь до аэродрома на штурмовике Су-25 после попадания по самолету ракетой из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), представили к награде. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества», — говорится в публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там же уточнили, что подвиг совершил командир звена авиационной эскадрильи Су-25. Его подбили, когда пилот возвращался на аэродром после успешного выполнения боевой задачи.

Немногим ранее 5-tv.ru также сообщал, что к наградам представили российских военнослужащих, которые отразили атаку катеров на корабль Черноморского флота «Иван Хурс».

Тема:
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