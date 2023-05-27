Посадившего Су-25 после попадания из ПЗРК летчика наградили орденом Мужества

Пилоту штурмового самолета удалось вернуться на аэродром, несмотря на полученные машиной повреждения.
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Российского летчика, который смог долететь до аэродрома на штурмовике Су-25 после попадания по самолету ракетой из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), представили к награде. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену Мужества», — говорится в публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.
Там же уточнили, что подвиг совершил командир звена авиационной эскадрильи Су-25. Его подбили, когда пилот возвращался на аэродром после успешного выполнения боевой задачи.
Немногим ранее 5-tv.ru также сообщал, что к наградам представили российских военнослужащих, которые отразили атаку катеров на корабль Черноморского флота «Иван Хурс».
- 27 мая
- Российские системы ПВО перехватили украинские крылатые ракеты Storm Shadow
- 27 мая
- СМИ сообщили о взятии в плен двух групп украинских боевиков в зоне СВО
- 27 мая
- ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами из РСЗО
- 27 мая
- Стальные монстры рвут боевиков Зеленского: лучшее видео из зоны СВО за день
- 27 мая
- Российские бойцы сорвали попытку прорыва ДРГ через линию фронта
- 27 мая
- ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow
- 26 мая
- Боевики ВСУ выпустили в сторону Мариуполя дальнобойные ракеты
- 26 мая
- Стреляли из НIМАRS: корреспондент «Известий» показал последствия атаки ВСУ на Донецк
- 26 мая
- Лавров поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по Украине
- 26 мая
- В КНР призвали добиться прекращения огня на Украине
Читайте также
43%
-0.01 85.92
0.04
Нашли ошибку?