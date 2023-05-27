Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 35 0

Песков: рост вовлеченности Запада в конфликт на Украине ежедневно растет

Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжится, и Россия достигнет своих целей.

Вовлеченность Запада в конфликт на Украине с каждым днем растет все больше. К такому выводу пришел пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента Павла Зарубина о том, где находится граница эскалации этого конфликта.

«Трудно сказать, где предел, предел должен по идее диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте», — заявил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что это может поспособствовать тому, что конфликт растянется по времени, но позволит изменить ситуацию кардинальным образом. Политик считает, что спецоперация по защите Донбасса, проводимая Россией, продолжится и наша страна выполнит все поставленные цели.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Украине придется заплатить высокую цену за военную операцию. По его мнению, Запад делает слишком большие ставки на предстоящее украинское контрнаступление. Потери будут колоссальные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Белоруссия продолжат укреплять отношения в военной сфере.

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