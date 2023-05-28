«По всем фронтам»: Песков отреагировал на оказываемое на Россию давление

В Кремле подчеркнули — конфликт на Украине имеет свои цели и они должны быть выполнены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал сохранять трезвое мышление для эффективного противостояния западному давлению. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью для программы одного из федеральных каналов.

«В более широком смысле слова, идет война. Идет война против нас по всем фронтам», — заявил Песков.

Он объяснил, что Запад пытается оказывать давление на Россию в экономическом и дипломатическом плане. По его словам, западные страны начали посягать даже на то, что ранее было абсолютно святым.

«Но, тем не менее, все незыблемые основы рушатся под ногами небрезгающих ничем представителей „коллективного Запада“», — отметил пресс-секретарь.

Он призвал сохранять трезвый взгляд для реализации основ национальных интересов страны. По его словам, России следует продолжать показывать свою открытость к диалогу, в котором можно обозначить все свои озабоченности, вызванные внешними угрозами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков заявил о росте вовлеченности Запада в конфликт на Украине.