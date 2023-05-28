Защитники Донбасса ликвидировали две украинские ДРГ под Харьковом

Российская армия также лишила иностранных наемников ВСУ нескольких складов с боеприпасами на купянском направлении.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

По словам представителя министерства, российская авиация и артиллерия нанесла ущерб живой силе и технике противника на купянском направлении. Киевский режим за минувшие сутки потерял порядка 30 боевиков.

«В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — прокомментировал Конашенков.

В Минобороны также отметили, что ВС РФ вывели из строя два пикапа и бронированный автомобиль ВСУ. Украинские нацисты также потеряли склады в Черниговской и Харьковской областях. Уточняется, что находящееся на складах вооружение принадлежало подразделениям украинской теробороны и иностранным наемникам.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.