Защитники Донбасса ликвидировали две украинские ДРГ под Харьковом

Минобороны: ВС РФ уничтожили две ДРГ в Харьковской области
Фото: Спринчак Валентин / ТАСС
Российская армия также лишила иностранных наемников ВСУ нескольких складов с боеприпасами на купянском направлении.
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.
По словам представителя министерства, российская авиация и артиллерия нанесла ущерб живой силе и технике противника на купянском направлении. Киевский режим за минувшие сутки потерял порядка 30 боевиков.
«В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп», — прокомментировал Конашенков.
В Минобороны также отметили, что ВС РФ вывели из строя два пикапа и бронированный автомобиль ВСУ. Украинские нацисты также потеряли склады в Черниговской и Харьковской областях. Уточняется, что находящееся на складах вооружение принадлежало подразделениям украинской теробороны и иностранным наемникам.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.
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