«Всплеск энергии»: в США гадают, куда РФ пойдет после разгрома «контрнаступления» ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

Полковник Макгрегор: Россия освободит Одессу и Харьков после отражения наступления ВСУ

«Всплеск энергии»: в США гадают, куда РФ пойдет после разгрома «контрнаступления» ВСУ

Фото: Высочинский Иван / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Американский военный уверен — Россия успешно отразит еще не одну операцию киевского режима, а после продолжит продвижение.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал, что после полного разгрома анонсируемого наступления украинских нацистов Вооруженные силы РФ приступят к освобождению Одессы и Харькова. Об этом военный написал в своем личном блоге.

Макгрегор считает, что Москва дожидается «всплеска энергии» киевского режима — еще одной наступательной операции, которая будет с успехом отражена российской армией.

«Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города», — добавил он.

Экс-советник Пентагона ранее заявлял, что США не оставили российского стороне выбора в украинском вопросе. В своей политике «коллективный Запад» не берет во внимание чужие интересы, а зачастую даже не до конца осознает свои, подчеркнул он. Именно поэтому его действия и привели к тому, что сегодня происходит в зоне СВО.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на оказываемое на Россию давление.

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