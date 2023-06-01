«Вернулись к привычной жизни»: все дома отремонтированы после атак БПЛА в Москве

Собянин сообщил о завершении ремонта в пострадавших от атаки БПЛА в Москве домах
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Сотрудники городских служб услышали в свой адрес много слов благодарностей.
Все восстановительные работы в эвакуированных после падения беспилотных летательных аппаратов на доме в Москве полностью завершены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в домах восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Более того, были отремонтированы инженерные коммуникации, а также проведена замена поврежденных элементов в квартирах и подъездах.
«Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу», — заявил Собянин.
Он также добавил, что специалисты обследовали все жилые конструкции на момент возможных скрытых нарушений. На данный момент во всех домах ресурсоснабжение работает штатно.
Утром 30 мая в нескольких районах Москвы была зафиксирована атака БПЛА. Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал, однако ряд жилых домов получили незначительные повреждения. Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы, а также Генпрокуратуры.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как медики помогали людям после атаки дронов на Москву.
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