«Вернулись к привычной жизни»: все дома отремонтированы после атак БПЛА в Москве

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Собянин сообщил о завершении ремонта в пострадавших от атаки БПЛА в Москве домах

«Вернулись к привычной жизни»: все дома отремонтированы после атак БПЛА в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Сотрудники городских служб услышали в свой адрес много слов благодарностей.

Все восстановительные работы в эвакуированных после падения беспилотных летательных аппаратов на доме в Москве полностью завершены. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в домах восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Более того, были отремонтированы инженерные коммуникации, а также проведена замена поврежденных элементов в квартирах и подъездах.

«Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу», — заявил Собянин.

Он также добавил, что специалисты обследовали все жилые конструкции на момент возможных скрытых нарушений. На данный момент во всех домах ресурсоснабжение работает штатно.

Утром 30 мая в нескольких районах Москвы была зафиксирована атака БПЛА. Сергей Собянин отметил, что никто серьезно не пострадал, однако ряд жилых домов получили незначительные повреждения. Ситуация после атаки находится на контроле властей Москвы, а также Генпрокуратуры.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как медики помогали людям после атаки дронов на Москву.

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Атака беспилотников на Москву
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