«Началось»: премьер Польши раскрыл сроки контрнаступления Украины

По мнению чиновника, насколько это эффективно — станет понятно через какое-то время.

По мнению польских властей, Украина начала контрнаступление. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.

По его словам, Польша может извлечь выгоду из этого.

«Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится конфликт», — сказал Моравецкий.

Западные союзники продолжают накачивать Украину оружием и деньгами, именно поэтому киевская власть не сможет долго оттягивать контрнаступление. Это опасно и с точки зрения военной поддержки Запада, и с точки зрения целостности армии.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США назвали причину, по которой Украина откладывает контрнаступление.