«Бесполезное оружие»: в США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

TAC: США поставили Киеву неисправное оружие, которое может привести к гибели боевиков ВСУ

«Бесполезное оружие»: в США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev

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Тема:
Спецоперация

Американцы хранят боеприпасы в ужасных условиях.

Американцы поставляют Киеву неисправное оружие, тем самым подставляя Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

«Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не смеют спрашивать Вашингтон об этом, поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и все украинское правительство», — заявил Двелин.

Также он добавил, что вся поставленная Украине техника и оружие полностью неисправны, так как хранятся в ужасных условиях на американских базах. По итогу, боевики ВСУ из-за этого могут легко быть ранены или даже погибнуть.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Белом доме раскрыли дату начала контрнаступления ВСУ.

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