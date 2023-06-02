«Бесполезное оружие»: в США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ
TAC: США поставили Киеву неисправное оружие, которое может привести к гибели боевиков ВСУ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev
Американцы хранят боеприпасы в ужасных условиях.
Американцы поставляют Киеву неисправное оружие, тем самым подставляя Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.
«Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не смеют спрашивать Вашингтон об этом, поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и все украинское правительство», — заявил Двелин.
Также он добавил, что вся поставленная Украине техника и оружие полностью неисправны, так как хранятся в ужасных условиях на американских базах. По итогу, боевики ВСУ из-за этого могут легко быть ранены или даже погибнуть.
Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Белом доме раскрыли дату начала контрнаступления ВСУ.
- 2 июн
- Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по средствам ПВО противника
- 2 июн
- Защитников Белгородской области наградили за отражение атаки ВСУ
- 2 июн
- Залетают прямо в блиндажи: дроны-камикадзе ВС РФ громят огневые точки ВСУ
- 2 июн
- ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска
- 2 июн
- «Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ
- 2 июн
- «Окопаться» не получится: как можно уничтожить бункеры командования Украины
- 2 июн
- В Херсонской области обнаружили несколько тайников ВСУ
- 2 июн
- «Кричит» земля Донбасса: как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР
- 2 июн
- Идут вперед: российские силы контролируют большую часть Марьинки
- 2 июн
- САУ «Акация» громит позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
53%
-0.02 86.58
0.08
Нашли ошибку?