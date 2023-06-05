«Связь налажена»: Песков о переговорах Путина с командирами из зоны СВО
Песков: Путин регулярно совершает звонки командирам, находящимся в зоне СВО
Президент получает информацию о ходе спецоперации из разных источников.
Президент России Владимир Путин держит связь с командирами, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин предпочитает иметь разные источники информации, особенно когда речь об СВО. Он регулярно совершает такие звонки и получает информацию с земли, так сказать. Связь налажена, все это оперативно делается», — уточнил представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что раскрывается только та информацию из бесед президента, которую он считает необходимой.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин провел беседу с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым.
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