Минобороны: попытки ВСУ прорвать оборону на южно-донецком направлении не увенчались успехом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 20 0

Противник понес значительные потери.

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики киевского режима в составе трех батальонов, усиленных танками, попытались прорвать оборону на южно-донецком направлении, однако задуманное не увенчалось успехом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Новые попытки наступления были зафиксированы в районах совхоза «Октябрь» и населенного пункта Новодонецкое.

«В результате комплексного огневого поражения он (противник. — Прим. ред.) понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что атаковавшая населенный пункт Нескучное 31-я механизированная бригада ВСУ потеряла более 250 боевиков, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley. Кроме того, были взяты в плен пять человек.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима предприняли попытки наступления на авдеевском направлении.

Тема:
Спецоперация
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