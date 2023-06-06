Воздушная тревога не стихает: ВСУ снова обстреляли Донецк с самолетов

В результате в Макеевке погиб мужчина, также ранена женщина.

Донецк и окрестности подверглись новому массированному обстрелу — в Макеевке погиб мужчина, также ранена женщина. Кроме того, ВСУ выпустили по жилым кварталам две американские ракеты HARM воздушного базирования, то есть с самолетов.

Одна из них упала в Макеевке, другая — в районе центрального универмага Донецка. В столице ДНР уже который день работают системы ПВО и не стихает воздушная тревога.