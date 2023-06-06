«Расстреляли до неузнаваемости»: зачем ВСУ уничтожили немецкий Leopard

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 194 0

Пушилин: ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России как трофей

«Расстреляли до неузнаваемости»: зачем ВСУ уничтожили немецкий Leopard

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Спецоперация

Противник в последние дни несет серьезны потери в зоне СВО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard. Об этом сообщает временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире на федеральном телеканале.

«Для них (ВСУ. — Прим. ред.) было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям», — рассказал Пушилин.

По его словам, уже дней десять на севере Донецкой республики была попытка прорыва с использованием Leopard, но пока выдвинулись российские танки, чтобы вытащить подбитый агрегат, подтянулись еще два танка украинских, которые начали уничтожать Leopard.

«Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад», — добавил Пушилин.

Сейчас одна из самых горячих точек, по его мнению, угледарское направление. Именно там на данный момент ВСУ несут серьезные потери.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как защитники Донбасса уничтожили восемь немецких танков Leopard за несколько часов.

Тема:
Спецоперация
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