«На воре и шапка горит»: Лукашенко высказался о виновниках подрыва Каховской ГЭС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Лукашенко: все должны легко догадаться, кто виновен в подрыве Каховской ГЭС

«На воре и шапка горит»: Лукашенко высказался о виновниках подрыва Каховской ГЭС

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация Подрыв Каховской ГЭС

Украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступления, считает белорусский лидер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями Советов безопасности государств — членов ОДКБ высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал?» — заявил Лукашенко.

По его словам, украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступления, где было уничтожено много бронемашин и террористов. По мнению белорусского лидера, все решили поговорить о Каховке, а о реальных потерях при контрнаступлении решили умолчать.

«И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: „Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться“. Подумайте, с чего бы это?» — заключил Лукашенко.

До этого он вообще опроверг информацию о контрнаступлении ВСУ и объяснил, что это была большая дезинформация.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области. Тем временем ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы. С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Лукашенко рассказал о положении ВСУ в зоне спецоперации.

Тема:
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