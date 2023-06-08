«На воре и шапка горит»: Лукашенко высказался о виновниках подрыва Каховской ГЭС
Лукашенко: все должны легко догадаться, кто виновен в подрыве Каховской ГЭС
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступления, считает белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями Советов безопасности государств — членов ОДКБ высказался по поводу подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал?» — заявил Лукашенко.
По его словам, украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступления, где было уничтожено много бронемашин и террористов. По мнению белорусского лидера, все решили поговорить о Каховке, а о реальных потерях при контрнаступлении решили умолчать.
«И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США. Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: „Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться“. Подумайте, с чего бы это?» — заключил Лукашенко.
До этого он вообще опроверг информацию о контрнаступлении ВСУ и объяснил, что это была большая дезинформация.
Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области. Тем временем ВСУ даже после подрыва плотины продолжают обстрелы. С беспилотника они сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, которые помогают людям.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Лукашенко рассказал о положении ВСУ в зоне спецоперации.
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