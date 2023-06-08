Патрушев заявил, что народы России и Украины не заинтересованы в конфликте

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Британцам и американцам не жалко людей, которые гибнут, подчеркнул он.

Патрушев заявил, что народы России и Украины не заинтересованы в конфликте

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Народы Украины и России не заинтересованы в конфликте. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев журналистам на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

«Народ Украины не заинтересован, народ России тоже не заинтересован, народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы, но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался», — сказал Патрушев.

По его словам, в этом конфликте заинтересованы только Великобритания и США.

«Им даже не жалко людей, которые гибнут, так как это не их люди, а военные действия ведутся не на их территории», — заключил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Патрушев заявил об участии около 50 стран в конфликте на стороне Киева.

Тема:
Спецоперация
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