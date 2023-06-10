Российские военные сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп

За прошедшие сутки ВС России уничтожили до 450 военных ВСУ на донецком направлении.

Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество были сорваны попытки атаки штурмовых групп на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады украинских войск», — заявил Савчук.

До этого стало известно о том, что за прошедшие сутки ВС России истребили до 450 военных ВСУ на донецком направлении.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как боевики ВСУ из минометов обстреливают лодки российских спасателей под Херсоном.