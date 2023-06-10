Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ
Зеленский заявил, что ВСУ проводят контрнаступательные действия
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Глава киевского режима пообещал, что последствия действий украинской армии «все будут ощущать».
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступательные действия. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что последствия наступления «все будем ощущать».
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о начале украинского контрнаступления. Глава государства подчеркнул, что интенсивные бои в зоне спецоперации идут уже пять дней, и за это время противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.
Путин также отметил, что потери украинской армии в ходе так называемого контрнаступления превышают «классические показатели», в соответствии с которыми урон наступающей стороны в три раза превышает урон обороняющейся.
Российский лидер назвал ситуацию на Украине настоящей трагедией и возложил ответственность за происходящее целиком и полностью на киевский режим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев.
- 10 июн
- Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС
- 10 июн
- Минобороны показало кадры с «кладбищем» из Leopard-2 и Bradley
- 10 июн
- Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку
- 10 июн
- Несут серьезные потери: российские войска за сутки уничтожили 300 боевиков ВСУ
- 10 июн
- Минобороны РФ: число принятых служить по контракту увеличилось в несколько раз
- 10 июн
- Власти Украины заявили о повреждении аэродрома ВСУ в Полтавской области
- 10 июн
- Наши герои: лучшее видео из зоны СВО за день
- 10 июн
- Видео: ВСУ ударили ракетами по пунктам временного размещения в Херсонской области
- 10 июн
- На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
- 10 июн
- Как российские силы ПВО сбивают ракеты Storm Shadow
Читайте также
72%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?