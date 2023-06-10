Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Зеленский заявил, что ВСУ проводят контрнаступательные действия

Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Глава киевского режима пообещал, что последствия действий украинской армии «все будут ощущать».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступательные действия. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что последствия наступления «все будем ощущать».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о начале украинского контрнаступления. Глава государства подчеркнул, что интенсивные бои в зоне спецоперации идут уже пять дней, и за это время противник не достиг поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

Путин также отметил, что потери украинской армии в ходе так называемого контрнаступления превышают «классические показатели», в соответствии с которыми урон наступающей стороны в три раза превышает урон обороняющейся.

Российский лидер назвал ситуацию на Украине настоящей трагедией и возложил ответственность за происходящее целиком и полностью на киевский режим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал с необъявленным визитом в Киев.

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