«С такой трагедией»: почему Михаилу Ефремову отказали в отправке в зону СВО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 619 0

Охлобыстин: Ефремову отказали в отправке в зону СВО по состоянию здоровья

«С такой трагедией»: почему Михаилу Ефремову отказали в отправке в зону СВО

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
Спецоперация

Актер отбывает наказание в одной из российских колоний.

Михаил Ефремов собирался поехать в зону спецоперации в качестве добровольца. Об этом заявил его друг актер Иван Охлобыстин в интервью одному из YouTube-проектов.

Он отметил, что Ефремов сильно страдает, находясь в заключении. Охлобыстин выразил надежду, что по возвращении на свободу тому хватит сил вновь оказаться на сцене.

«Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену и начал ставить спектакли, потому что он реально гениальный актер и режиссер. Он действительно очень хороший человек», — сказал артист.

Ефремов находится в заключении после ДТП со смертельным исходом, произошедшем в июне 2020 года. Тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, артист столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался в больнице.

Осужденный за убийство Ефремов продолжит отбывать наказание в тюрьме?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актер отказался от смягчения наказания по делу о ДТП.

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