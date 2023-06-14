The Washington Post: украинское контрнаступление провалилось с самого начала

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

На Западе признают колоссальные потери ВСУ в течение последних дней.

The Washington Post: украинское контрнаступление провалилось с самого начала

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Подготовленные натовскими инструкторами и оснащенные западным оружием украинские боевики начали нести огромные потери с первых же часов контрнаступления. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на уцелевших в атаке военнослужащих 37-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Боевик с позывным «Дровосек» рассказал изданию, что через 20 минут после их наступления 5 июня к югу от Большой Новоселки на юго-востоке Донецкой области вокруг них начали разрываться мины.

«Мы остались там, в поле, без танков и тяжелой бронетехники. Нас обстреливали из минометов с трех сторон. Мы ничего не могли сделать», — приводит газета слова боевика.

По словам «Дровосека», в его отряде было менее 50 человек, и 30 из них не вернулись — были убиты, ранены или взяты в плен. Пять бронемашин подразделения оказались уничтожены российским огнем в течение первого часа.

«Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но, к сожалению, ее почему-то не было», — посетовал Дровосек.

Другой военнослужащий бригады с позывным «Грей» сообщил, что осколки российских снарядов пробивали броню поставленных Францией колесных танков AMX-10RC. По словам боевика, эти бронемашины были недостаточно тяжелыми, чтобы защитить солдат, и их приходилось размещать сзади, а не впереди.

Накануне CNN сообщил, что киевский режим за несколько дней контрнаступления потерял 15% от всех переданных США бронемашин Bradley. Уточнялось, что 16 из 109 броневиков были ликвидированы, выведены из строя, повреждены или брошены украинскими боевиками на поле боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что The New York Times оценила потери ВСУ в ходе контрнаступления как «тяжелые».

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