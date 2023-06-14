Готовится к новым атакам: сильный ветер и ливни надвигаются на Северный Кавказ

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Силы МЧС привели в повышенную готовность из-за непогоды на Северном Кавказе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Спасателей на фоне бушующей погоды привели в повышенную готовность.

Северный Кавказ готовится к новым погодным атакам: там бушует штормовой ветер, ожидаются ливни с грозами и градом, есть опасность схода селей. Из-за непогоды силы МЧС привели в повышенную готовность.

Ну а Сочи прямо сейчас пытается прийти в себя после водного удара. Там откачивают воду с улиц: очевидцы сняли на видео, как бурные потоки сносят машину в море.

Из-за тропического ливня река Мацеста вышла из берегов. Вода хлынула в жилые дома, однако люди успели спастись в последний момент.

Впрочем, заливать продолжает весь юг — уровень рек поднялся и в Лабинском районе Кубани. В Армавире за час выпала полумесячная норма осадков.

Ну а в Сочи ливни с грозами и градом ожидаются до конца дня, также возможен сход оползней. Для безопасности отдыхающих временно закрыли пляжи и запретили купание.

Тема:
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