Готовится к новым атакам: сильный ветер и ливни надвигаются на Северный Кавказ

Спасателей на фоне бушующей погоды привели в повышенную готовность.

Северный Кавказ готовится к новым погодным атакам: там бушует штормовой ветер, ожидаются ливни с грозами и градом, есть опасность схода селей. Из-за непогоды силы МЧС привели в повышенную готовность.

Ну а Сочи прямо сейчас пытается прийти в себя после водного удара. Там откачивают воду с улиц: очевидцы сняли на видео, как бурные потоки сносят машину в море.

Из-за тропического ливня река Мацеста вышла из берегов. Вода хлынула в жилые дома, однако люди успели спастись в последний момент.

Впрочем, заливать продолжает весь юг — уровень рек поднялся и в Лабинском районе Кубани. В Армавире за час выпала полумесячная норма осадков.

Ну а в Сочи ливни с грозами и градом ожидаются до конца дня, также возможен сход оползней. Для безопасности отдыхающих временно закрыли пляжи и запретили купание.