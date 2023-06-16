«Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 22 0

Ольга Бузова пришла на премию Music Box Gold в средневековом наряде

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Звезда считает, что родилась не в ту эпоху.

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила национальную премию «Золотой хит» телеканала Music Box Gold. Звезда «Дома-2» надела средневековый наряд и заявила, что должна была родиться в другую эпоху.

«Вы заметили, что сегодня на мне платье не совсем стандартное для меня», — прокомментировала знаменитость.

Дело в том, что обычно звезда выбирает вечерние платья, но здесь сложилась другая ситуация. Бузова рассказала о знакомстве с «потрясающим русским дизайнером». Телеведущая приехала к нему на примерку наряда, который ее просто-напросто очаровал стилем барокко. По словам блогера, мама ей всегда говорила о том, что она женщина не из современного мира.

«Олечка, ты должна была родиться в те времена, 16-17 век, когда был рассвет эпохи Возрождения, потому что ты такая ранимая и нежная. Ты до сих пор веришь в рыцаря, который за тобой прискачет на белом коне», — передает слова матери звезда.

В связи с этим ведущая телевизионных передач призналась, что ей очень близка такая культура.

«Поэтому сегодня мне захотелось выглядеть именно так», — гордо отметила любимица миллионов.

Бузова заявила, что в эпоху ренессанса женщины наконец-то стали вырываться вперед и бороться за свои права. Более того, в одежде того времени появились корсеты и другие атрибуты одежды, подчеркивающие соблазнительность форм.

«Сейчас все возвращается. Все новое — это хорошо забытое старое», — заключает звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова тяжело переживала развод с Дмитрием Тарасовым.

Тема:
Ольга Бузова
16 июн
«Я ем сосиску в тесте на заправках»: Бузова заявила, что у нее нет никакой диеты
15 июн
Тряслись коленки: Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым
10 июн
«В каждой комнате — разные»: Бузова намекнула на роман и показала, с кем спит
10 июн
Опасно для женщины: почему Ольга Бузова рискует остаться без детей
7 июн
Сильно набрала: Бузова прокомментировала слухи о беременности
7 июн
Нацелены на провокацию: стилист Ольги Бузовой об аутфитах певицы
7 июн
Инъекции или смена имиджа: раскрыт секрет преображения российских звезд
6 июн
«Пробежка слонопотама»: Бузову высмеяли за «спринт» на неделе Легкой атлетики
5 июн
«Это не концерт Зыкиной»: Соседов объяснил конфуз Бузовой с «трусами наизнанку»
5 июн
Конфуз крупным планом: Бузова опозорилась на концерте в Омске
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

19:35
Банк «РОССИЯ» подписал соглашение с АО «Трансмашхолдинг»
19:30
«Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе
19:20
Не ожидали таких потерь: страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ
19:13
С Киркоровым и чемоданом денег: Маликов рассказал о самом необычном полете
19:09
«Информационная блокада»: Путин назвал методы, которые используются против России
19:03
Неожиданно: Аль Пачино назвал новорожденного сына древним именем

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023
Себе или другим? Что грозит звезде «Беспринципных» Бабушкиной за хранение наркотиков
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео