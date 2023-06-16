«Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе
Ольга Бузова пришла на премию Music Box Gold в средневековом наряде
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Звезда считает, что родилась не в ту эпоху.
Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила национальную премию «Золотой хит» телеканала Music Box Gold. Звезда «Дома-2» надела средневековый наряд и заявила, что должна была родиться в другую эпоху.
«Вы заметили, что сегодня на мне платье не совсем стандартное для меня», — прокомментировала знаменитость.
Дело в том, что обычно звезда выбирает вечерние платья, но здесь сложилась другая ситуация. Бузова рассказала о знакомстве с «потрясающим русским дизайнером». Телеведущая приехала к нему на примерку наряда, который ее просто-напросто очаровал стилем барокко. По словам блогера, мама ей всегда говорила о том, что она женщина не из современного мира.
«Олечка, ты должна была родиться в те времена, 16-17 век, когда был рассвет эпохи Возрождения, потому что ты такая ранимая и нежная. Ты до сих пор веришь в рыцаря, который за тобой прискачет на белом коне», — передает слова матери звезда.
В связи с этим ведущая телевизионных передач призналась, что ей очень близка такая культура.
«Поэтому сегодня мне захотелось выглядеть именно так», — гордо отметила любимица миллионов.
Бузова заявила, что в эпоху ренессанса женщины наконец-то стали вырываться вперед и бороться за свои права. Более того, в одежде того времени появились корсеты и другие атрибуты одежды, подчеркивающие соблазнительность форм.
«Сейчас все возвращается. Все новое — это хорошо забытое старое», — заключает звезда.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова тяжело переживала развод с Дмитрием Тарасовым.
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