«Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе

Звезда считает, что родилась не в ту эпоху.

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила национальную премию «Золотой хит» телеканала Music Box Gold. Звезда «Дома-2» надела средневековый наряд и заявила, что должна была родиться в другую эпоху.

«Вы заметили, что сегодня на мне платье не совсем стандартное для меня», — прокомментировала знаменитость.

Дело в том, что обычно звезда выбирает вечерние платья, но здесь сложилась другая ситуация. Бузова рассказала о знакомстве с «потрясающим русским дизайнером». Телеведущая приехала к нему на примерку наряда, который ее просто-напросто очаровал стилем барокко. По словам блогера, мама ей всегда говорила о том, что она женщина не из современного мира.

«Олечка, ты должна была родиться в те времена, 16-17 век, когда был рассвет эпохи Возрождения, потому что ты такая ранимая и нежная. Ты до сих пор веришь в рыцаря, который за тобой прискачет на белом коне», — передает слова матери звезда.

В связи с этим ведущая телевизионных передач призналась, что ей очень близка такая культура.

«Поэтому сегодня мне захотелось выглядеть именно так», — гордо отметила любимица миллионов.

Бузова заявила, что в эпоху ренессанса женщины наконец-то стали вырываться вперед и бороться за свои права. Более того, в одежде того времени появились корсеты и другие атрибуты одежды, подчеркивающие соблазнительность форм.

«Сейчас все возвращается. Все новое — это хорошо забытое старое», — заключает звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова тяжело переживала развод с Дмитрием Тарасовым.