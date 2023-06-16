Московский кредитный банк и VK начали сотрудничество в IT-сфере

Отмечается, что соглашение будет действовать три года с момента подписания.
Фото: vk.com
Московский кредитный банк и VK подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) меморандум о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий.
Стороны заявили о планах разработки, внедрения и продвижения совместных цифровых продуктов. Речь идет о создании ассистентов на базе искусственного интеллекта (ИИ), ML-сервисах предиктивной аналитики, а также инфраструктурных, платформенных облачных решениях и программном обеспечении для бизнеса.
Отмечается, что соглашение будет действовать три года с момента подписания. Для координации взаимодействия сторон будут созданы рабочие группы по ключевым направлениям партнерства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росбанк и VK подписали меморандум о сотрудничестве.
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