Московский кредитный банк и VK начали сотрудничество в IT-сфере

Московский кредитный банк и VK подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) меморандум о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий.

Стороны заявили о планах разработки, внедрения и продвижения совместных цифровых продуктов. Речь идет о создании ассистентов на базе искусственного интеллекта (ИИ), ML-сервисах предиктивной аналитики, а также инфраструктурных, платформенных облачных решениях и программном обеспечении для бизнеса.

Отмечается, что соглашение будет действовать три года с момента подписания. Для координации взаимодействия сторон будут созданы рабочие группы по ключевым направлениям партнерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росбанк и VK подписали меморандум о сотрудничестве.