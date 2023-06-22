«Я не думаю, я просто делаю»: почему Ольге Бузовой легко живется
Ольга Бузова призналась, что не думает и поэтому легко живет
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Певица и телеведущая прежде всего доверяет своим чувствам и интуиции.
Ольга Бузова раскрыла, почему ей живется легко. О том, как ей удается успевать много дел и при этом оставаться в хорошем настроении, певица и телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».
«Смотрите, почему мне очень легко жить по жизни, несмотря на сложный график и несмотря на стопроцентную занятость? Потому что я не думаю. Я просто делаю то, что чувствую», — поделилась Бузова.
По признанию певицы и телеведущей, иногда она, конечно, использует свои умственные способности при подписании контрактов, когда готовит коллаборации с брендами, а также при организации своих концертных выступлений. А, например, в ведении своих социальных сетей Ольга Бузова старается особо не задумываться.
«Мне кажется, самый простой путь — это жить по сердцу и по совести. Тогда тебе никогда не нужно заморачиваться над своим имиджем», — объяснила исполнительница хита «Мало половин».
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова не придерживается диет из-за слишком загруженного гастрольного графика.
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