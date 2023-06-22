В ГУР Украины признали, что штаб-квартира ведомства в Киеве подверглась атаке
Спикер ГУР Минобороны Украины Юсов подтвердил атаку на штаб-квартиру ведомства в Киеве
Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
По словам представителя ведомства Андрея Юсова, работа в связи с ЧП не останавливалась.
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, расположенная в столице страны, подверглась атаке. Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил спикер ведомства Андрей Юсов.
«Главное, что мы должны знать: да, атаки были», — сказал он.
В мае текущего года Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли серию ударов по центральным украинским пунктам принятия решений в течение суток. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявлял, что украинские беспилотники оказались в Москве именно по этой причине — как ответ.
Российское оборонное ведомство также докладывало — 29 мая был нанесен массированный ракетный удар по украинским аэродромам, радиолокационным постам и командным пунктам. Жители Киева рассказывали местным СМИ о прилетах районе офиса ГУР на Рыбальском острове на Днепре. Спустя день экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что штаб-квартира ГУР была уничтожена.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Москва стала на защиту мирного населения Донбасса после очередного обострения на границах Донецкой и Луганской народных республик — киевский режим возобновил обстрелы жилых районов. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона по результатам референдумов вошли в состав России — Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР. Летом 2023 года Украина при поддержке стран Запада заявила о начале контрнаступления.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчинам призывного возраста на Украине начали отказывать в госпитализации.
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