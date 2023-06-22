«Мы — добровольцы»: все больше россиян подписывают контракты с Минобороны

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Минобороны РФ подписало контракты с еще четырьмя добровольческими подразделениями

«Мы — добровольцы»: все больше россиян подписывают контракты с Минобороны

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Контракты теперь позволяют им иметь все преимущества, как и у военнослужащих.

Еще четыре добровольческих подразделения подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие их деятельность в зоне специальной военной операции.

По информации ведомства, контракты более 20 формирований добровольческого корпуса подписаны с представителем Минобороны генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

Один из командиров такого подразделения с позывным «Турок» признался, что такие контракты теперь позволяют им иметь все преимущества, как и военнослужащим. Например, гарантии таких же льгот или соцзащиты, которые распространяются и на членов их семей.

«Вправе ли мы были такое требовать от государства? Нет, потому что мы — добровольцы. Но государство само пошло нам навстречу и дало нам такие льготы, которые после подписания контракта распространяются и нас», — рассказал «Турок».

Вступить в ряды ВС РФ могут желающие в возрасте от 18 до 65 лет. Причем войсковой опыт необязателен — перед отправкой на передовую каждому предстоит освоить или вспомнить боевые навыки. Новобранцы проходят подготовку от действующих офицеров прямиком из зоны СВО. Все тренировки максимально приближены к реальности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто идет добровольцами в зону СВО.

Тема:
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