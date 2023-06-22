Шойгу: армия России готовится к дальнейшим наступательным действиям ВСУ

Глава Минобороны подчеркнул, что ситуация в зоне СВО находится под полным контролем. Украинские террористы несут большие потери.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Армия России готовится к дальнейшим наступательным действиям ВСУ. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности 22 июня.
Глава Минобороны подчеркнул, что ситуация в зоне СВО находится под полным контролем. Украинские террористы несут большие потери. Так, по оценке секретаря Совбеза Николая Патрушева, присутствовавшего на Совбезе, ВСУ в ходе попыток так называемого контрнаступления уже потеряли более 13 тысяч человек.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол РФ в США Антонов назвал США ответственными в затягивании конфликта на Украине.
- 22 июн
- На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО
- 22 июн
- Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления
- 22 июн
- Патрушев: ВСУ потеряли более 13 тысяч человек в ходе попыток наступления
- 22 июн
- Шойгу: боевики ВСУ в течение 16 дней пытались вести контрнаступление
- 22 июн
- Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации
- 22 июн
- Грамотно и быстро: прапорщик ВС РФ спас от обстрела колонну с боеприпасами
- 22 июн
- Бойцы «Ахмата» приступили к охране границы РФ в Белгородской области
- 22 июн
- В ГУР Украины признали, что штаб-квартира ведомства в Киеве подверглась атаке
- 21 июн
- Атаки отбиты: армия России отразила попытки прорыва ВСУ на купянском направлении
- 21 июн
- Мужчинам призывного возраста на Украине начали отказывать в госпитализации
Читайте также
36%
0.02 92.00
-0.07
Нашли ошибку?