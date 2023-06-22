«Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Читатели Guancha отметили перемены в поведении Зеленского после неудач ВСУ

«Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Анонсированное контрнаступление ВСУ с треском провалилось. Что будет с Украиной дальше?

Читатели китайского издания Guancha обратили внимание на странную перемену в поведении главы Украины Владимра Зеленского после неудач ВСУ на поле боя. По их словам, это может указывать на то, что конфликт Москвы и Киева в скором времени завершится.

Китайцы обсуждали слова президента РФ Владимира Путина о том, что начатое контрнаступление украинских нацистов затормозилось после тяжелых потерь боевиков.

«В теме так называемого большого контрнаступления Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперед», — написал один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что украинская сторона не обладает господством ни на земле, ни в воздухе. По его словам, Незалежная уступает России в авиации и огневой мощи. Кроме того, у ВСУ плохо получается быть непредсказуемым и неожиданными, считает он.

Третий пользователь поделился мнением, что Киеву следовало бы задуматься о поиске мирных путей урегулирования конфликта, а не пытаться прорваться с боем. Кроме того, добавил четвертый, Россия уже развеяла миф о безоговорочной мощи западной техники.

«Этот фарс почти закончился», — прокомментировал еще один китайский читатель.

Глава РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ начали анонсированное контрнаступление 4 июня. Он заверил, что российской армии удается успешно отражать попки противника прорвать оборону на разных участках фронта.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что контрнаступление Украины не оправдывает ожиданий Запада ни по одному из направлений.

Тема:
Спецоперация
22 июн
«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
22 июн
Рябков назвал решение НАТО ввести войска на Украину опасной ошибкой США
22 июн
Эстония передаст ВСУ госпиталь и средства защиты от дронов
22 июн
«Испуганный олень»: экс-разведчик США рассказал о панике Байдена после слов Путина
22 июн
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных большегрузов ВСУ
22 июн
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по иностранной технике ВСУ
22 июн
На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО
22 июн
Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления
22 июн
Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды в Херсонской области
22 июн
«Решили до последнего»: Путин оценил мобилизационный резерв Украины
+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
84.25
0.02 92.00
-0.07
Старый друг лучше новых двух: китайский совет дня на четверг, 22 июня

Последние новости

17:59
Молния повредила в Армении памятник культуры XIII века
17:48
«Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского
17:45
Атмосферный фронт все ближе: когда москвичам открывать зонты
17:39
Будет круто! Рассекречено имя еще одного звездного гостя «Алых парусов»
17:30
«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
17:29
Космонавты приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда»

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»
Оно отказывает первым: как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео