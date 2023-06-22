Анонсированное контрнаступление ВСУ с треском провалилось. Что будет с Украиной дальше?

Читатели китайского издания Guancha обратили внимание на странную перемену в поведении главы Украины Владимра Зеленского после неудач ВСУ на поле боя. По их словам, это может указывать на то, что конфликт Москвы и Киева в скором времени завершится.

Китайцы обсуждали слова президента РФ Владимира Путина о том, что начатое контрнаступление украинских нацистов затормозилось после тяжелых потерь боевиков.

«В теме так называемого большого контрнаступления Зеленский перешел от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперед», — написал один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что украинская сторона не обладает господством ни на земле, ни в воздухе. По его словам, Незалежная уступает России в авиации и огневой мощи. Кроме того, у ВСУ плохо получается быть непредсказуемым и неожиданными, считает он.

Третий пользователь поделился мнением, что Киеву следовало бы задуматься о поиске мирных путей урегулирования конфликта, а не пытаться прорваться с боем. Кроме того, добавил четвертый, Россия уже развеяла миф о безоговорочной мощи западной техники.

«Этот фарс почти закончился», — прокомментировал еще один китайский читатель.

Глава РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ начали анонсированное контрнаступление 4 июня. Он заверил, что российской армии удается успешно отражать попки противника прорвать оборону на разных участках фронта.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что контрнаступление Украины не оправдывает ожиданий Запада ни по одному из направлений.