Власти Запорожской области сообщили о попытке ВСУ ударить по Бердянску

Украинские нацисты предприняли попытку ударить по Бердянску с помощью ракет. Об этом сообщили власти Запорожской области.

По данным представителей регионов, российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку противника. Все снаряды ВСУ были сбыты. Власти региона подтвердили, что террористам не удалось добиться поставленных задач.

«Повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

Представительство ДНР также проинформировало, что украинская сторона минувшей ночью на протяжении 45 минут обстреливала Донецк. В совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями киевского режима, уточнили, что ВСУ трижды атаковали город за указанный промежуток времени.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что хлопок произошел у штаба ЮВО в Ростове.