«С этого начинается день и этим заканчивается»: Путин рассказал о своем рабочем графике

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Президент Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации

«С этого начинается день и этим заканчивается»: Путин рассказал о своем рабочем графике

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Глава государства рассказал, как проходит его день.

Президент РФ Владимир Путин в интервью на одном из федеральных каналов заявил, что уделяет первостепенное внимание специальной военной операции (СВО).

«С этого начинается день и этим заканчивается», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, он в течение всего рабочего занимается вопросами, связанными с СВО, и круглосуточно находится на связи. В ежедневной повестке российского лидера — совещания, встречи, телефонные переговоры, обсуждение работы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и применение производимых ими вооружений.

«Говорим об их эффективности, о том, где и в чем еще нужно поработать, где и чего не хватает. Говорим о том, как, какими путями, какими шагами, темпом каким нужно наращивать усилия», — отметил Путин.

На днях Путин провел совещание с членами Совбеза, на котором предложил обсудить ситуацию в зоне спецоперации на Украине. Данную тему российский лидер назвал самой важной на сегодня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ выразил надежду на полное исполнение предприятиями ОПК гособоронзаказа в 2023 году. Глава государства подчеркнул, что обеспечение подразделений ВС РФ оружием, боеприпасами и снаряжением в кратчайшие сроки и в необходимом объеме — ключевая задача предприятий ОПК.

Тема:
Спецоперация
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