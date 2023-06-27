«Решительное наступление»: в США спрогнозировали дальнейшие шаги Путина

Полковник ВС США Макгрегор: ВС РФ освободят все территории восточной Украины
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Американские эксперты считают, что Россия не остановится на достигнутом. Стране нужна безоговорочная победа.
В США считают, что президент РФ Владимир Путин даст распоряжение полностью освободить территории восточной Украины. Своими прогнозами на тему продолжения конфликта Москвы и Киева поделился экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По словам военного, население России хочет однозначной победы, и глава государства это прекрасно понимает. Специалист добавил, что Путин может дать распоряжение своей армии освободить территории восточной Украины. Он уточнил, что ВС РФ может пойти и дальше на запад, если официальный Киев и его союзники продолжат игнорировать Москву.
«Мы можем ожидать гораздо более интенсивное и решительное наступление, такого мы еще не видели», — заявил Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом трезво оценил результаты контрнаступления ВСУ.
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