Посольство РФ назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

К счастью, это не обернулось непоправимой трагедией.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Посольство РФ в Колумбии прокомментировало информацию о поездке колумбийецв в Краматорск Донецкой народной республики (ДНР), где они были ранены. Официальное сообщение диппредставительство опубликовало на странице в Twitter.
Отмечается, что, к счастью, такая безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией для граждан Колумбии.
«Настаиваем на том, чтобы представители дружественного колумбийского народа воздерживались от посещения территорий и мест боевых действий», — говорится в заявлении дипмиссии, где также отмечается, что данный город — «не самое подходящее место для дегустации украинской кухни».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации Минобороны РФ, в Краматорске в Донецкой народной республике был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады. На это позднее отреагировали власти Колумбии и выразили России протест.
- 29 июн
- СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине
- 29 июн
- CNN: при российском ударе по Краматорску были ранены минимум двое иностранных наемников
- 29 июн
- Точно в цель: российский «Иноходец» сбросил боеприпас по складу ВСУ в зоне спецоперации
- 29 июн
- «Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста
- 29 июн
- Катастрофические потери: в США рассказали о попытке ВСУ преодолеть минные заграждения
- 29 июн
- ВС РФ уничтожили два опорных пункта украинских боевиков
- 29 июн
- Работает артиллерия: как ВС РФ продвигаются на запорожском направлении
- 29 июн
- Российский экипаж танка Т-80 подбил БМП Bradley противника
- 29 июн
- Убойная зенитка! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 29 июн
- Воздушный купол: как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники
Читайте также
94%
0.57 93.86
0.72
Нашли ошибку?