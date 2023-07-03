«Народный фронт» открыл сбор на лодки и моторы для работы бойцов на Днепре

«Народный фронт» объявил срочный сбор на лодки и моторы для эвакуации и боевой работы российских солдат на Днепре. Для этого необходимо собрать 70 миллионов рублей. Все эти деньги будут потрачены на закупку более 150 лодок.

Как сообщил представитель «Народного фронта» Сергей Кошкарев, большая потребность имеется в закупки различных лодках и моторах: и больших для перевозки личного состава, и лодках с металлическим дном и с резиновыми бортами, чтобы возможно было эвакуировать бойцов. Помимо этого хорошо в работе себя показали гидроциклы. На них военные без проблем могут создавать маневренные группы, совершать разведку и отрабатывать определенные задачи.

«Призываю помочь всех, кому небезразлична судьба бойцов и гражданских и детей, чье будущее мы защищаем! Огромное вам спасибо, и мы благодаря вам, благодаря вашей помощи эту заразу выбьем! Россия победит!» — сказал военнослужащий с позывным «Ярый».

Сбор средств был объявлен после того, как солдаты РФ во время боя с противником пытались завести лодку, чтобы отойти от берега, но она не завелась. В результате бойцы погибли. Сбор средств поддержали многие военные корреспонденты и знаменитости. В их числе оказался и актер Дмитрий Певцов. В своем обращении он призвал россиян помочь российским солдатам, чтобы они имели возможность качественно выполнять боевые задачи по защите Донбасса.

«Произошла печальная история: наши бойцы не смогли уйти из зоны поражения только потому, что не сумели завести лодку. 18 секунд они пытались ее завести, это не произошло, и на них посыпались снаряды. Мы объявляем срочный сбор, чтобы у наших бойцов было все необходимое», — сказал он.

© РИА Новости / РИА Новости; Пресс-служба «Народного фронта»; 5-tv.ru

Поддержать сбор можно на сайте проекта «Все для Победы!» при помощи QR-кода, а также в региональных отделениях «Народного фронта».

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