Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12 0

В него войдут кассетные боеприпасы, боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны. Что еще получит Киев?

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Daryl Bradford

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

США передаст Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Как сообщил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, в него войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники.

Также Киев получит 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевые машин пехоты (БМП) Bradley, 32 бронетранспортера Stryker, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger и Stinger, 155-миллиметровую гаубицу в количестве 31 единица и другие боеприпасы.

До этого стало известно, что Германия передаст Украине новую партию немецких танков Leopard. В пакет помощи войдут десятки единиц военной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ООН выступили против применения кассетных боеприпасов. Несмотря на это, США решили их передать Киеву.

Тема:
Спецоперация
7 июл
Незаметно и точно: как бойцы «Каскада» работают на угледарском направлении
7 июл
США передадут кассетные боеприпасы Украине
7 июл
В ООН выступили против применения кассетных боеприпасов
7 июл
Опасны и запрещены: что известно о направляемых на Украину кассетных боеприпасах
7 июл
«Бойцы TikTok»: около 100 французских наемников участвуют в боевых действиях на Украине
7 июл
Губернатор Алексей Дюмин передал бойцам в Тульской области технику и обмундирование
7 июл
«Выдавливая с окраин»: российские войска пошли в контратаку в Запорожской области
7 июл
Российские военные сбили украинский Су-25 в Запорожской области
7 июл
«Сложно»: Зеленский назвал причину провального контрнаступления ВСУ
7 июл
«Действует соглашение»: почему Германия не хочет отправлять Киеву кассетные боеприпасы
+22° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Цикл завершается: 7 июля 2023 года люди получат доступ к своей судьбе

Последние новости

22:48
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов
22:33
Скончался создатель первого реалити-шоу в России Григорий Любомиров
22:23
На Керченской переправе десантный корабль начал перевозку машин
22:07
Белый дом исключил вступление Украины в НАТО во время саммита в Вильнюсе
21:49
Незаметно и точно: как бойцы «Каскада» работают на угледарском направлении
21:36
США передадут кассетные боеприпасы Украине

Сейчас читают

«Хочет отнять у нас дом»: потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина
«Пример единства»: в Москве открыли памятник Андрею Мягкову и Анастасии Вознесенской
Мощный взрыв прогремел на трубопроводе на территории завода «Промсинтез»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео