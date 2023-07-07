Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов
В него войдут кассетные боеприпасы, боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны. Что еще получит Киев?
Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Daryl Bradford
США передаст Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Как сообщил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, в него войдут кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий и десятки единиц бронетехники.
Также Киев получит 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевые машин пехоты (БМП) Bradley, 32 бронетранспортера Stryker, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger и Stinger, 155-миллиметровую гаубицу в количестве 31 единица и другие боеприпасы.
До этого стало известно, что Германия передаст Украине новую партию немецких танков Leopard. В пакет помощи войдут десятки единиц военной техники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ООН выступили против применения кассетных боеприпасов. Несмотря на это, США решили их передать Киеву.
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