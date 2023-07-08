Пора давно одуматься: украинцы злорадствуют из-за ударов по Галичине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 848 0

Жители Львова в шоке от злорадства украинцев из-за ракетных ударов по Галичине

Пора давно одуматься: украинцы злорадствуют из-за ударов по Галичине

Фото: Andreas Stein / TASS

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В ночь на 6 июля во Львовской и Тернопольской областях выла сирена, работала ПВО и были слышны взрывы.

Многие украинцы откровенно злорадствуют в связи с ракетным ударом по Западной Украине в ночь на 6 июля. Об этом сообщает EADaily после анализа украинского сегмента соцсетей.

«Наконец-то Западную начали мочить»;

«Западная вспомнит, что идет **** (конфликт — Прим. ред.)»;

«Хоть вспомнят, что **** (боевые действия — Прим. ред.) в стране», — пишут комментаторы.

Также украинцы высмеивают жалобы жителей «западенщины» на испытанный ими страх и ужас, и издевательски спрашивают, где они были, когда так же «накрывало» юг и восток страны.

Жители Львова в шоке от такого отношения к ним со стороны сограждан из других регионов. В соцсетях они пишут, что «с такими украинцами и москали не нужны».

Именно на Западной Украине был взращен культ пособника гитлеровских преступников Степана Бандеры и украинский национализм, который начали навязывать всей стране. Также жители Галичины массово поддержали Евромайдан и отправку украинских войск в Донбасс.

В ночь на 6 июля на территории Украины раздалась воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о работе ПВО во Львовской и Тернопольской областях. Позднее стало известно, что в некоторых районах пропало электричество, а украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах во Львове и Тернополе.

Как писал 5-tv.ru, целью удара по Западной Украине была академия во Львове, где базировались боевики и военная техника.

Тема:
Спецоперация
8 июл
Ни секунды промедления: экипаж вертолета Ка-52 уничтожил технику ВСУ под Донецком
8 июл
Ювелирная точность снайперов: лучшее видео из зоны СВО за день
8 июл
«У меня амплуа сестры»: Юта рассказала о своем сценическом образе
8 июл
Зубами пытался грызть овощи: ребенок с ДЦП умер от голода, когда украинец застрелил его родителей
8 июл
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град»
8 июл
На Украину поступили шведские боевые машины пехоты CV90
8 июл
Джо Байден оправдал поставку кассетных боеприпасов Украине нехваткой обычных
7 июл
Опасны и запрещены: чем может обернуться поставка кассетных боеприпасов Украине
7 июл
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов
7 июл
Незаметно и точно: как бойцы «Каскада» работают на угледарском направлении
+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июля

Последние новости

18:51
Бразильский актер из «Секс-Америки» и «Каннибала Макумбы» Зе Селсо заживо сгорел
18:34
Литва закрыла пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией
18:22
«Категорически против»: почему Агурбаш не приемлет экстрим в жизни детей
18:11
Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров «Азова»*
17:56
Пора давно одуматься: украинцы злорадствуют из-за ударов по Галичине
17:39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 июля

Сейчас читают

Зеленский заявил о возвращении на Украину командиров «Азова»*
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
Певец из Туркмении Акмаль: «Учительница по географии завидовала!»
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какой церковный праздник 2 июля и что нельзя делать
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео