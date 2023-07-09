На Украине заявили о скором получении нидерландских кораблей
Соответствующее заявление сделали в Минобороны Украины, не уточнив количество.
Фото: www.globallookpress.com / Gustavo Valiente
Украина скоро получит от Нидерландов противоминные корабли. Такое заявление сделал глава минобороны страны Алексей Резников.
«Два корабля противоминных стоят в Британии под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы то же получим от правительства Нидерландов. Остаются подводные лодки», — сказал он в эфире украинского телеканала.
Сколько именно Киев получит нидерландсих кораблей, Резников не уточнил.
Несколькими днями ранее стало известно, что Нидерланды выделят Украине второй пакет помощи на текущий год, размер которой превысит 118 миллионов евро.
Кроме того, как рассказывал ранее 5-tv.ru, в Евросоюзе анонсировали увеличение объемов военной помощи Киеву. Потолок будет сдвинут на 3,5 миллиарда евро.
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