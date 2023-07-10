Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине
Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.
Фото: www.globallookpress.com / vk.com/ achpod
Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Отмечается, что в городе была объявлена воздушная тревога. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.
До этого глава Минэнерго Украины сообщил, что в стране повреждено 50% объектов энергосистемы. Некоторые из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
К слову, накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что Киев несет ответственность за подрыв Крымского моста.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ.
- 10 июл
- «Много жизней будет спасено»: «Народный фронт» передал лодки бойцам РФ на Днепре
- 9 июл
- Под шквальным огнем: как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ
- 9 июл
- Последний оплот: как российские военные отбивают попытки атак ВСУ у Угледара
- 9 июл
- Российские военные уничтожили еще одного «Вампира» под Донецком
- 9 июл
- «Признание слабости»: всего один шаг доказал страх США перед Россией
- 9 июл
- Поставляемая НАТО на Украину техника подорвалась на российских минах — видео
- 9 июл
- На Западе сообщили о передаче Польшей десятка вертолетов Ми-24 Украине
- 9 июл
- «Уничтожить и разрушить»: бывший советник Пентагона раскрыл планы США по Украине
- 9 июл
- Бойцы РФ сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт на донецком направлении
- 9 июл
- Переданную Путиным икону с образом «Спаса Нерукотворного» доставили в зону СВО
Читайте также
64%
-0.88 99.82
-0.90
Нашли ошибку?