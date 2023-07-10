Взрыв прогремел в городе Николаев на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Отмечается, что в городе была объявлена воздушная тревога. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

До этого глава Минэнерго Украины сообщил, что в стране повреждено 50% объектов энергосистемы. Некоторые из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

К слову, накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что Киев несет ответственность за подрыв Крымского моста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские бойцы отражают попытки контрнаступления ВСУ.