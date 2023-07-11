«Акт Россия — НАТО мертв»: Литва призвала создать военные базы у границ РФ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 24 0

Президент Литвы призвал НАТО создать военные базы у границ с Россией

«Акт Россия — НАТО мертв»: Литва призвала создать военные базы у границ РФ

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Тема:
Спецоперация

Также литовский президент прокомментировал и возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО следует признать акт о сотрудничестве с Россией недействительным и создать постоянные военные базы у границ РФ. С таким заявлением он обратился к Альянсу в интервью газете The Times.

«Когда Россия активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии, а у нас есть все доказательства того, что это происходит, мы должны уже наконец признать, что основополагающий акт Россия — НАТО мертв», — заявил Науседа.

По мнению президента Литвы, акт от 1997 года об отношениях и сотрудничестве между Альянсом и Москвой мешает НАТО защищать свои границы. Согласно документу, члены организации не имеют права ставить на территориях новых союзников ядерное оружие и постоянные военные базы.

Также глава Литвы прокомментировал и вступление Украины в НАТО. По его мнению, Киеву нужен более конкретный план, чтобы быстрее войти в Альянс.

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Мирным путем разрешить конфликт, Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Латвии рассылают штрафы за поздравления с Днем Победы.

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