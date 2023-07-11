На Украине сообщили о взрывах в Одессе

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 697 0

На территории страны была объявлена воздушная тревога.

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Взрывы прозвучали в Одессе и области. Об этом сообщили украинские СМИ, уточнив, что громкие звуки фиксируются в районе Черноморска.

Также известно, что на территории страны была объявлена воздушная тревога. Она звучит в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

При этом в российском Минобороны информацию пока никак не комментировали.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал конфликт на Украине стратегическим провалом Киева, но затем признался, что оговорился.

Тема:
Спецоперация
11 июл
«Акт Россия — НАТО мертв»: Литва призвала создать военные базы у границ РФ
11 июл
Сами себя сдали: российский боец сбил два дрона ВСУ с хранившейся там информацией о противнике
11 июл
«Моральная капитуляция»: Захарова высказалась о якобы переговорах Лаврова с США
11 июл
В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева
10 июл
Уже близко: в США назвали сроки наступления критического момента для ВСУ
10 июл
Первый звоночек: как поставка кассетных бомб США отразится на поддержке Киева
10 июл
«Западная коалиция»: в МИД обратили внимание на связь Киева с США при атаках на территории РФ
10 июл
«Сокрушительный удар»: в США сообщили о новом источнике угрозы для Украины
10 июл
Михалков передал бойцам 27-й мотострелковой бригады сборники военных стихов
10 июл
В Минобороны сообщили о ликвидации до 275 боевиков и наемников ВСУ под Донецком
+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
91.49
-0.20 100.42
0.60
Остановка — тоже часть пути: китайский совет дня на вторник, 11 июля

Последние новости

4:56
Летний ужас: что делать, если паук заполз в уши ночью
4:55
«Акт Россия — НАТО мертв»: Литва призвала создать военные базы у границ РФ
4:42
«Еврейский профиль»: прибегала ли певица Жасмин к пластике на лице
4:38
Полезная «жгучка»: какие болезни помогает предотвратить крапива
4:30
Сами себя сдали: российский боец сбил два дрона ВСУ с хранившейся там информацией о противнике
4:17
Антонов: ситуация идет к самому неблагоприятному сценарию противостояния РФ и НАТО

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я есть, потому что у меня был Алексей Глебович»: Ярмольник трогательно простился с Кузнецовым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео