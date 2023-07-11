В ЛНР сообщили об успехах по продвижению на купянском направлении

Подполковник Марочко: российские войска значительно продвинулись в направлении Купянска
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Российскими силами также был освобожден ряд восточных территорий Харьковской области.
Военнослужащие России успешно продвигаются на купянском направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск», — сказал Марочко.
По его данным, российские военные взяли под контроль ряд восточных территорий региона. Именно этот факт, по мнению военного эксперта, заставляет власти Украины эвакуировать госучреждения, а проукраинские предприниматели перемещают свой бизнес в западную часть республики.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ЛНР обнаружили массовые захоронения боевиков ВСУ.
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