ФРГ отказалась создавать центр по ремонту украинских танков Leopard в Польше

Handelsblatt: ФРГ хочет выйти из проекта завода по ремонту танков Leopard в Польше
Фото: www.globallookpress.com / Ralph Zwilling
У польской стороны были слишком завышенные ценовые ожидания.
Германия вышла из проекта по созданию центра ремонта украинских танков Leopard в Польше. Об этом сообщает газета Handelsblatt.
По информации издания, это произошло из-за завышенных ценовых ожиданий польской стороны.
До этого сообщалось, что ФРГ и Польша до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории из-за огромных цен, которые озвучила Польша. По информации местных СМИ, они запросили более 100 тысяч еров за обслуживание одного танка во время первичного диагностирования.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ.
- 12 июл
- «Мы — не Аmаzоn»: британский министр обороны жестко поставил на место Украину
- 12 июл
- «Думали, рассуждали»: Нарышкин сообщил о переговорах по Украине с главой ЦРУ
- 12 июл
- «Настоящая трагедия»: Столтенберг рассказал о судьбе НАТО, когда РФ одержит победу
- 12 июл
- Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям
- 12 июл
- ВС РФ ведут разведывательные действия на островах у Антоновского моста
- 12 июл
- Российские военные отразили за сутки 30 атак ВСУ на донецком направлении
- 12 июл
- «Меняет ситуацию»: Песков оценил возможность применения РФ кассетных боеприпасов
- 12 июл
- «Подавление контрнаступления»: российские дроны назвали «смертоносными» для ВСУ
- 12 июл
- «Резервы подтянули»: ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении
- 12 июл
- Нерешительные: почему в США все еще думают об отправках ракет ATACMS в Киев
Читайте также
72%
-0.99 99.68
-0.74
Нашли ошибку?