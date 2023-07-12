ФРГ отказалась создавать центр по ремонту украинских танков Leopard в Польше

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 102 0

Handelsblatt: ФРГ хочет выйти из проекта завода по ремонту танков Leopard в Польше

ФРГ отказалась создавать центр по ремонту украинских танков Leopard в Польше

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Zwilling

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Тема:
Спецоперация

У польской стороны были слишком завышенные ценовые ожидания.

Германия вышла из проекта по созданию центра ремонта украинских танков Leopard в Польше. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

По информации издания, это произошло из-за завышенных ценовых ожиданий польской стороны.

До этого сообщалось, что ФРГ и Польша до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории из-за огромных цен, которые озвучила Польша. По информации местных СМИ, они запросили более 100 тысяч еров за обслуживание одного танка во время первичного диагностирования.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ уничтожили 17 немецких Leopard с начала контрнаступления ВСУ.

Тема:
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