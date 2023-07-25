«Мама радовалась больше, чем я»: как Юта шла к званию заслуженной артистки РФ

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 863 0

Юта шла к званию заслуженной артистки России 23 года

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По признанию певицы, сын ее подкалывал после присвоения звания.

Мама Юты радовалась, а сын подкалывал. Какие эмоции певица испытала после присвоения ей звания «Заслуженный артист Российской Федерации», она эксклюзивно рассказала автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

По словам Юты, она шла к этому статусу 23 года. И если заслуженной артисткой Чеченской Республики она стала еще в 2006 году, то статус заслуженной артистки России ей удалось получить лишь в 2023 году.

«Я понимала, что это однажды произойдет, но я абсолютно отпустила этот процесс. Как рекомендуют умные люди: „Пожелай и отпусти“. И я вроде пожелала, а потом столько работы навалилось, что уже было не до этого. Я отпустила и надолго отпустила. И это было настолько неожиданно», — делится певица.

Как рассказывает Юта, ее мама была счастлива за нее даже больше, чем она сама. Если певице не позволяет, как следует, порадоваться за себя ее природная скромность, то мама, наоборот, с особой гордостью говорит об успехах своей дочери и может поликовать за двоих. А сын Юты, наоборот, подшучивал над певицей.

«Сын все ходил, как говорится, троллил: «Ты теперь, мама, заслуженная артистка!». Я уже говорю: «Да успокойся ты уже!», — смеется Юта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта назвала своих детей учителями.

Тема:
Спецоперация
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