«Не вызывает сомнений»: в МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

В МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне спецоперации

«Не вызывает сомнений»: в МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне СВО

Фото: www.globallookpress.com / Arno Burgi

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Тема:
Спецоперация

Они также являются законной целью для российской армии, напомнили в ведомстве.

В зоне специальной военной операции на Украине последнее время фиксируется большая активность иностранных частных военных компаний. Об этом сообщили в российском МИД.

«Их причастность к преступлениям украинских неонацистов ни у кого не вызывает сомнений», — говорится в заявлении.

В ведомстве при этом напомнили, что иностранные наемники, вступающие в ряды боевиков Вооруженных сил Украины, являются законными целями российской армии. В МИД также отметили, что бойцы «регулярно и успешно поражают» воюющих на стороне террористов иностранцев.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные наемники прибыли в подразделения ВСУ на купянском участке фронта.

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